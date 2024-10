Sulla rete ferroviaria di Trenord si stanno verificando ritardi e cancellazioni. Per migliorare la situazione, la Regione ha deciso di investire 100 milioni di euro nel potenziamento della rete in Lombardia

Milano, 15 ottobre 2024 – Un’altra giornata difficile per il servizio ferroviario: guasti, ritardi e cancellazioni sono diventati quasi una routine. In risposta a questi problemi, la Regione ha deciso di investire cento milioni di euro per migliorare la rete ferroviaria locale. Lunedì mattina, un guasto si è verificato intorno alle 6,40 alla stazione Milano-Certosa. Prima di questo, a Rescaldina, nei pressi di Legnano, un uomo di 38 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un treno diretto verso Malpensa, la causa della tragedia rimane incerta, tra incidente involontario e gesto volontario. L’episodio a Rescaldina ha avuto ripercussioni significative, causando di fatto ore di ritardi sulle linee Milano-Novara Nord e Malpensa Express. Le conseguenze maggiormente sentite sono state quelle riguardanti Milano-Certosa, dove l’intervento dei tecnici di Rete Ferroviaria ha reso impossibile a Trenord mantenere i collegamenti regionali con destinazioni come Domodossola, Varese/Porto Ceresio, Luino, oltre che sulle linee suburbane S5 Varese-Milano, Passante-Treviglio e S6 Novara-Milano Passante-Pioltello.

Investimenti significativi

Sono previsti investimenti di 100 milioni di euro, mentre aumenta la frustrazione degli utenti, che devono affrontare treni sovraffollati e in ritardo. L’annuncio del finanziamento è stato fatto dagli assessori Claudia Maria Terzi, responsabile per le Infrastrutture e Opere Pubbliche, e Franco Lucente, competente in materia di Trasporti. I fondi saranno allocati, tra l’altro, per il collegamento Malpensa T2-Sempione, con una somma di 7 milioni di euro, e per la nuova stazione di Milano Bovisa, che riceverà 37 milioni di euro. Inoltre, ci saranno risorse per il rinnovamento delle attrezzature lungo il tratto di Milano, sulla linea Brescia-Edolo, e per il centro di manutenzione di Novate Milanese. Sulla tratta Brescia-Iseo-Edolo saranno investiti 9 milioni di euro per migliorare le gallerie e garantire la sicurezza ferroviaria contro i dissesti idrogeologici, insieme a 4 milioni per una nuova area di manutenzione e 4,5 milioni per lavori straordinari su due ponti a Niardo.

Focus sulla Brescia-Edolo

L’eliminazione dei passaggi a livello a Lomazzo e Cadorago, situati nel Comasco, e il miglioramento di un sottopasso a Cesano Maderno richiederanno investimenti di circa 13 milioni di euro. Anche altre importanti opere sono state rifinanziate dalla Regione, come il polo di Saronno, con circa 8 milioni di euro. Per il raddoppio della tratta Seveso-Barruccana sono previsti 1,5 milioni di euro. Ulteriori investimenti sulla Brescia-Edolo includeranno 4 milioni per miglioramenti alla rete telefonica e 9,6 milioni per l’adeguamento infrastrutturale, mirati anche a consentire la circolazione di treni a idrogeno.