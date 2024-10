Una celebrazione straordinaria al Golfo Agricolo: il polmone verde restituito alla comunità di Segrate. Mille persone partecipano alla consegna ufficiale del territorio, ora di proprietà dei cittadini

Ieri si è svolta una straordinaria celebrazione al Golfo Agricolo, il polmone verde restituito alla comunità di Segrate. Circa mille persone si sono comportate nel territorio compreso tra via Olgetta e la Strada di Arroccamento Nord per prendere parte a questa manifestazione, aperta e gratuita per tutti, nel corso della quale è avvenuta la consegna ufficiale del Golfo Agricolo al Comune di Segrate. Questo spazio verde è stato ceduto da 2C Sviluppo Immobiliare, una società impegnata nella rigenerazione di aree in disuso. Grazie anche al bel tempo, molti hanno avuto l’opportunità di ammirare dall’alto, su quattro vivaci mongolfiere, il nuovo polmone vegetale. Sia adulti che bambini hanno sorvolato i 100 ettari dell’area, equivalente a quattro volte la dimensione del Parco Lambro o a 100 campi da calcio. Da ora in poi, il Golfo Agricolo, situato tra Milano 2 e Rovagnasco, è ufficialmente di proprietà dei cittadini di Segrate. In cambio della possibilità di costruire un Data center sui terreni dell’ex Cise di Redecesio, 2C Sviluppo Immobiliare ha ceduto al Comune questa vasta area di 70 ettari, destinata a diventare bene pubblico. L’obiettivo è di preservarla da interventi edilizi e rendere possibile l’accesso a progetti che considerino le idee dei cittadini. Tra le proposte in fase di discussione, vi sono la creazione di sentieri, aree di riforestazione e spazi per mantenere l’attività agricola, coinvolgendo anche aziende per avviare coltivazioni. Già da ieri, i cittadini di Segrate hanno iniziato a presentare le loro idee, che saranno esaminate dai tecnici comunali nei prossimi giorni.

Ieri nel golfo si trovavano quattro palloni ad aria calda, i quali hanno offerto voli controllati della durata di circa 5 minuti, permettendo di osservare il panorama da un’altezza di circa 25 metri, in modo originale e affascinante. Durante la cerimonia di ieri, era presente il sindaco di Segrate, Paolo Micheli, che ha sottolineato come l’evento sia stata un’occasione per commemorare vent’anni di impegno, sottolineando che l’area contribuisce a promuovere un’immagine di città verde e adatta alle famiglie. La recente acquisizione del Golfo Agricolo, trasferita al Comune grazie a uno spostamento delle volumetrie dall’ex Cise, rappresenta un’operazione che è stata ben accolta, in particolare da parte di 2C Sviluppo Immobiliare.