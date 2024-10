Inconveniente tecnico rallenta l'inaugurazione della linea blu della metropolitana di Milano

A meno di un giorno dall’apertura ufficiale della linea blu, si è verificato un inconveniente imprevisto. Ieri, poco dopo le 12, i treni della M4, che da sabato collegano l’aeroporto di Linate con la stazione di San Cristoforo in 21 fermate, sono rimasti fermi per almeno trenta minuti. La temporanea interruzione della circolazione, ripresa intorno alle 13.30 ma con ritardi, è stata causata da “un problema tecnico” con il software di Hitachi, come dichiarato da Atm, e successivamente risolto. Hitachi Rail, che ha sviluppato gran parte dei sistemi della M4, inclusi il sistema di segnalamento e le tecnologie di telecomunicazione, ha anche fornito 47 treni di ultima generazione.

Impatto del guasto sulla linea M4

Il guasto ha avuto un impatto notevole, poiché è accaduto a sole 24 ore dall’avvio delle prime corse su un percorso di 15 chilometri, che attraversa la città da ovest a est in mezz’ora. Il sindaco Beppe Sala ha definito “colossale” questa infrastruttura, la più rilevante realizzata in Italia nell’ultimo ventennio, rendendo omaggio a Gabriele Albertini, il quale ha avviato il progetto negli anni ’90. Anche Matteo Salvini, ministro dei Trasporti, ha partecipato all’inaugurazione, evidenziando l’importanza di unire le forze politiche anche in tema di infrastrutture. La celebrazione è continuata sabato, suscitando grande interesse tra i milanesi per questa opera innovativa, che non solo è priva di conducente, ma è anche la prima in Italia a essere completamente interamente coperta dal 5G.

Disagi e frustrazioni dei passeggeri

La frustrazione è stata ancor più intensa per coloro che hanno deciso di sfruttare la giornata di domenica per allungare il percorso e “provare” le nuove carrozze. “Gli operatori ci hanno consigliato di utilizzare gli autobus alternativi in piazza Tirana,” ha spiegato ieri un pensionato al capolinea di San Cristoforo dopo che il servizio era stato sospeso, “ma quegli autobus non passano”. L’azienda ha fatto sapere, verso le 13.30, che il servizio stava riprendendo, ma secondo quanto riportato da alcuni passeggeri, alle 15 la metropolitana continuava a muoversi lentamente e i disagi erano evidenti. I social si sono riempiti di lamentele. Qualcuno ha scelto di ironizzare: “Probabilmente hanno inserito un chiodo nel software”, ha commentato Luigi su X, facendo riferimento al guasto del 2 ottobre nel nodo ferroviario di Roma che ha, di fatto, spezzato l’Italia in due.