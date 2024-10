La Protezione Civile Nazionale ha effettuato una visita presso la Sala Operativa della Lombardia

Una delegazione del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha effettuato una visita presso la Sala Operativa Regionale (SOR) della Lombardia. Tra i partecipanti, Giuseppina Terenzi, responsabile della Sala Situazione Italia (SSI) di Roma, ha avuto un confronto con Andrea Zaccone, coordinatore della SOR e del Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali (CFMR). Questo incontro rientra in un programma di visite alle Sale Operative Regionali di tutto il Paese, finalizzato a conoscere meglio le strutture locali e migliorare il coordinamento a livello nazionale nella gestione delle emergenze.

Durante la visita, sono stati evidenziati i punti di forza della Sala Operativa lombarda, come l’integrazione con il CFMR, che garantisce un costante flusso informativo e un sistema di allerta attivo 24 ore su 24. È stata messa in risalto l’importanza dell’organizzazione del personale su turni e dell’implementazione di tecnologie avanzate per assicurare un servizio continuo. Inoltre, la gestione del volontariato provinciale è stata riconosciuta come un elemento cruciale per il supporto operativo nelle situazioni di crisi.

Si è discusso anche della gestione delle emergenze ambientali, sottolineando come il monitoraggio degli eventi di minore gravità sia fondamentale per prevenire crisi più serie. Infine, è stata ritenuta determinante la comunicazione tra la SSI e la SOR lombarda per garantire tempismo e accuratezza nelle operazioni di emergenza.

L’incontro ha sottolineato l’essenziale necessità di cooperazione tra le diverse organizzazioni partecipanti, dimostrando che una perfetta integrazione dei flussi informativi e delle operazioni può notevolmente potenziare la reattività in circostanze critiche, rendendo le azioni più armonizzate ed efficaci. ASSESSORE ROMANO LA RUSSA: IMPEGNO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER OTTIMIZZARE LA GESTIONE DELLE EMERGENZE “Siamo estremamente contenti dei risultati ottenuti da questa visita,” ha affermato l’assessore regionale alla Protezione Civile, Romano La Russa, “che conferma il notevole lavoro della nostra Sala Operativa Regionale riguardo alla prontezza e preparazione. La cooperazione tra le istituzioni e l’efficacia nella gestione delle informazioni sono fondamentali per assicurare la protezione della popolazione. Il costante confronto con il Dipartimento Nazionale e il supporto degli operatori volontari ci permettono di affrontare con successo ogni emergenza. Regione Lombardia rimane impegnata a perfezionare la propria strategia di risposta alle situazioni di crisi, collaborando strettamente con tutti gli attori interessati.”