Gioielli e orologi rubati per un milione di euro: la polizia cerca i legittimi proprietari in un'inchiesta sulla ricettazione

La polizia è impegnata a identificare i legittimi proprietari di gioielli e orologi rubati, per un valore complessivo di un milione di euro. Gli investigatori hanno avviato un’inchiesta sulla ricettazione nei confronti di un peruviano di 58 anni e due egiziani di 61 e 56 anni, trovati in possesso di un considerevole quantitativo di preziosi, presumibilmente di provenienza illecita, principalmente derivanti da furti in appartamento.

L’operazione condotta dalla Sezione per la criminalità straniera della Squadra Mobile di Milano si è svolta il 5 ottobre. Gli agenti, in via Litta Modignani, hanno notato due individui scambiarsi oggetti in maniera sospetta. Durante il controllo, si è accertato che uno degli egiziani non era in grado di fornire spiegazioni plausibili riguardo alla provenienza di vari articoli di valore.

Dopo aver esaminato i filmati delle telecamere di sorveglianza, le forze dell’ordine hanno rintracciato il peruviano responsabile della cessione dei gioielli. Questo soggetto è stato fermato in un bar di via Dei Transiti mentre stava effettuando un altro scambio con un egiziano, il quale era in possesso di circa 200 grammi di oro e aveva pagato 5.000 euro in cambio.

Nell’automobile del 58enne, sono stati rinvenuti circa 10.000 euro in contante, assieme a strumenti per la valutazione e lavorazione di metalli preziosi. Tuttavia, il vero bottino era custodito in una cassetta di sicurezza in banca, la cui posizione è stata scoperta durante la perquisizione a casa dell’uomo.

Nel caveau sono stati scoperti e confiscati, oltre ai soldi, centinaia di articoli in oro, gemme preziose e orologi di marche rinomate, con un valore complessivo che si avvicina a un milione di euro. Le prime indagini hanno rivelato che alcuni di questi articoli sono legati a furti avvenuti in abitazioni anche in anni precedenti.

Un appello per identificare i legittimi proprietari dei gioielli

Per agevolare le vittime di questo crimine nella restituzione dei beni sequestrati, a partire dal 21 ottobre 2024, sarà possibile visionare gli oggetti attraverso il sito ufficiale della Questura di Milano, nella sezione dedicata agli oggetti ritrovati.