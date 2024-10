“La nostra immagine più splendente”. Tre nuove riconoscenze

Passione, dedizione e generosità sono state le caratteristiche chiave della 34esima edizione della Spiga d’oro. Il sindaco Giacomo Ghilardi ha dichiarato: “In un contesto sempre più disgregato, è fondamentale riconoscere coloro che contribuiscono alla crescita sociale e culturale della nostra comunità; questo è un segno di fiducia nel nostro avvenire”. Le personalità e le organizzazioni premiate testimoniano l’importanza di unire le nostre esperienze e i nostri sforzi per creare un tessuto sociale robusto e unito.

Tra le onorificenze, quella al cineteatro Pax, che ha recentemente celebrato il suo settantesimo anniversario. Ghilardi ha elogiato il contributo dei volontari, sottolineando come questo luogo sia diventato un centro di incontro e sviluppo, in cui tradizione e innovazione si integrano per il bene della collettività.

Un altro premiato è stato l’imprenditore Roberto Veronese, noto per il suo impegno nel volontariato e per essere il fondatore della società ciclistica Pirovano. “Ha saputo trasformare il suo successo in un bene condiviso, creando un’eredità di grande valore per tutti noi”, ha affermato Ghilardi.

L’associazione Vo.Ci, attiva da più di trent’anni a Cinisello Balsamo, rappresenta un impegno costante verso il sociale, unendo diverse realtà per il benessere comune. “Grazie all’opera instancabile dei volontari, Vo.Ci è diventato un simbolo di gratuità e solidarietà nella nostra comunità”, ha evidenziato il sindaco. “La solidarietà è il nostro bene più prezioso”.

Durante la manifestazione, sono state anche assegnate delle targhe in memoria. Una è stata dedicata a Davide Viganò per il suo impegno nella politica e nel mondo cooperativo, mentre l’altra è andata a Renato Seregni, poeta e scrittore. “È fondamentale riconoscere tali figure, perché il vero progresso e la vera prosperità si realizzano solo insieme”, ha concluso Ghilardi.

Il comune denominatore di tutte queste esperienze è l’empatia, ovvero l’abilità di comprendere le emozioni degli altri, di prestare ascolto e di comportarsi con sensibilità e rispetto verso coloro che ci circondano. È grazie a questo atteggiamento collaborativo e solidale che possiamo realmente fortificare e valorizzare la nostra comunità.