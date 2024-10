Indagine sui tifosi: Davide Calabria interrogato dai magistrati

Dopo il coinvolgimento di Javier Zanetti e Simone Inzaghi, è toccato ora a Davide Calabria. Il capitano del Milan è stato ascoltato ieri come testimone nell’indagine milanese, che è stata portata avanti dalla Squadra Mobile e seguita dai pm Paolo Storari e Sara Ombra. Questa inchiesta riguarda le tifoserie di San Siro e ha già condotto a 19 fermi, decimando le dirigenze degli ultras della Nord interista e della Sud milanista. Dai documenti della Polizia e della Guardia di Finanza emerge che Calabria avrebbe avuto un incontro, nel febbraio 2023, con Luca Lucci, leader degli ultras rossoneri attualmente in carcere, in un bar a Cologno Monzese. Sebbene non sia specificato che cosa sia stato discusso in questo incontro, le intercettazioni indicano che Lucci è stato “informato in modo criptico” da Giancarlo Capelli, noto come il Barone, riguardo all’imminente arrivo di un “soggetto” che doveva incontrarlo, senza rivelarne il nome. Le immagini ottenute dagli inquirenti hanno portato a supporre che il soggetto in questione sia proprio Davide Calabria, calciatore e capitano. Nei prossimi giorni, sarà sentito anche l’interista Hakan Calhanoglu.