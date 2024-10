Gli tifosi del Milan affermano: “Non abbiamo mai esercitato pressioni per ottenere i biglietti. La Curva Sud rimane coesa.”

La Curva Sud rompe il silenzio che durava da quindici giorni riguardo l’inchiesta che ha coinvolto i leader ultrà di Milan e Inter, culminata con 19 arresti, e ha pubblicato un comunicato ufficiale. Da un lato, respingono qualsiasi accusa relativa a traffici illeciti e pressioni sui biglietti; dall’altro, inviano un messaggio chiaro: la Curva Sud proseguirà come è, mantenendo il suo nome, il suo striscione e gestendo in modo “unitario” la parte blu, a differenza della Curva Nord interista, dove riappariranno i vecchi gruppi con i loro simboli.

“Non ci siamo mai occupati di parcheggi, né di baracchini o bar, e non abbiamo mai chiesto né ottenuto biglietti dalla società”, affermano in un passaggio del lungo comunicato rilasciato sui social, il primo dopo gli arresti avvenuti oltre due settimane fa nella inchiesta sui presunti traffici illeciti e le violenze delle tifoserie rossoneri e interiste. Proseguono dicendo: “Non ci siamo mai dedicati a nulla al di fuori del contesto ultras e non abbiamo mai perpetrato atti di intimidazione o violenza per ottenere profitti da attività collegate all’ambiente dello stadio”. Riguardo alla gestione dei biglietti, specificano che “non siamo stati mai dei bagarini, ma in alcune situazioni ci siamo limitati a differenziare i prezzi per chi ci ha sempre supportato e chi frequenta meno assiduamente, sempre a favore dei primi e mai per un guadagno personale”.

Gli esponenti della curva esprimono il loro malcontento per quella che definiscono una “inaccettabile campagna mediatica” contro gli ultras della Sud arrestati, a cui dichiarano sostegno. Affermano che si sta tentando di far credere che il patto di non belligeranza fra le curve sia stato sfruttato per motivi di lucro. Tuttavia, sottolineano che si tratta di un accordo storico, nato dopo il Mundialito del 1983, nato per prevenire conflitti costanti in città. Pertanto, gli ultras affermano l’importanza di mantenere la Sud come una curva unita. La questione se continuare a utilizzare il nome Curva Sud Milano trova una risposta chiara e determinata: un sì deciso da parte di tutti i gruppi coinvolti.