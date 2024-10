Gli istanti finali di Manuel Mastrapasqua: il filmato della notte drammatica

Negli ultimissimi attimi di vita di Manuel Mastrapasqua, il video dei Carabinieri rivela la drammatica scena della notte tra il 10 e l’11 ottobre. Le telecamere di sicurezza hanno catturato chiaramente sia la vittima sia il suo aggressore. A Rozzano, una telecamera situata in viale Romagna ha filmato Manuel mentre si dirige verso casa. Solo pochi minuti dopo, sarà colpito a morte da Daniele Rezza, un ragazzo di 19 anni, che lo pugnala al petto.

L’omicidio di Manuel si è rivelato un caso cruciale per gli investigatori, che hanno subito analizzato le immagini per identificare l’autore del delitto avvenuto per il furto di semplice merce, come delle cuffie dal valore irrisorio. Le riprese mostrano il momento letale in cui la vita di Manuel si spegne a causa di un attacco motivato da oggetti del valore di meno di 15 euro. Quel giorno, Manuel indossava le cuffie mentre tornava dal suo impiego al Carrefour di via Carlo Farini, a Milano. Le riprese sono state concepite tra le 2.56 e le 2.57, nei pressi di viale Lazio, dove è evidente Daniele Rezza che lo insegue impugnando un coltello e con indosso una tuta nera.

Successivamente, l’omicida è stato arrestato alla stazione di Alessandria.

Il giorno dopo, Rezza ha condiviso quanto accaduto, quando è stato bloccato dagli agenti della Polizia Ferroviaria durante un controllo di routine alla stazione di Alessandria. All’inizio tutto sembra procedere senza intoppi, ma poi avviene un imprevisto. Il giovane si allontana di qualche metro, torna indietro e rivela: “Sento un peso dentro di me. Ho commesso un errore a Rozzano, ho ucciso qualcuno”. Questa confessione si è rivelata cruciale per l’indagine.