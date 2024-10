È stata designata la nuova commissaria. Le elezioni potrebbero tenersi già nel mese di aprile

Il prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha deciso di sospendere il Consiglio comunale, nominando Francesca Iacontini, attualmente viceprefetto in congedo, come commissaria per la gestione temporanea dell’ente. Si prevede che le elezioni possano svolgersi già nel mese di aprile.

“La comunità di Opera riceve con fiducia e speranza la nomina della dottoressa Iacontini a commissario. A lei tocca l’importante responsabilità di guidare un’amministrazione ferma da tre anni, un periodo durante il quale la nostra città ha vissuto una significativa stagnazione in diversi settori fondamentali”, afferma Ettore Fusco, capogruppo del centrodestra operese. Tra le criticità più evidenti ci sono le carenze nella manutenzione delle scuole, settore cruciale per la sicurezza e il benessere dei giovani. Anche la situazione delle opere pubbliche è allarmante, con cantieri bloccati e progetti avviati e finanziati, ma non realizzati a causa della passività delle amministrazioni precedenti. A questi problemi si aggiungono le difficoltà nella gestione degli spazi verdi e dei servizi di igiene urbana, che negli ultimi anni hanno deluso le attese dei cittadini. Abbiamo fiducia che la dottoressa Iacontini riesca a riportare efficienza e operatività nelle istituzioni comunali. Anche se è improbabile recuperare i fondi persi, siamo certi che il paese potrà riprendere a crescere e a migliorare sotto ogni aspetto. Auguriamo alla dottoressa Iacontini un buon lavoro, convinti che la sua professionalità e competenza giocheranno un ruolo cruciale nel rilancio del nostro Comune.

Le organizzazioni sindacali puntano molte speranze sul nuovo commissario per porre fine a mesi di tensione: “Dopo le recenti dimissioni della Giunta comunale, evidenziamo il notevole ritardo accumulato nelle trattative e la violazione dei diritti fondamentali dei lavoratori. Il tempo trascorso in questo frangente ha avuto ripercussioni dirette sulle condizioni dei dipendenti, che continuano a cercare risposte chiare e concrete – sottolineano dalla Uil Fpl –. Troviamo inaccettabile che a una situazione già complessa si aggiunga l’assenza di un dialogo proficuo e di soluzioni condivisibili. Ora chiediamo al segretario comunale e alle posizioni organizzative di prendere la responsabilità di garantire un confronto costruttivo con i nuovi interlocutori, capace di proteggere i diritti dei lavoratori e di accelerare il processo di risoluzione delle questioni di cui si discute. È fondamentale e urgente recuperare immediatamente il tempo perduto, ponendo termine a una condizione insostenibile per i dipendenti. Per questo motivo, richiederemo un incontro con il commissario.”