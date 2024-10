Durante la notte, è stato rinvenuto un corpo senza vita sui binari ferroviari. Si tratta di un uomo investito da un treno

Un corpo rinvenuto sui binari durante la notte: si tratta di un uomo investito da un treno.

L’episodio si è verificato nel centro di Cerro Al Lambro, vicino a Milano.

Il ritrovamento è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, precisamente intorno alla mezzanotte e trenta, lungo la linea ferroviaria.

A segnalare l’incidente è stata l’Agenzia regionale per l’emergenza e urgenza, che è giunta sul luogo con un’auto medica. Purtroppo, non c’è stato nulla da fare per l’uomo.

La polizia ferroviaria, intervenuta subito dopo, ha accertato che la vittima, un italiano di 47 anni, è stata travolta da un treno, morendo sul colpo. Si sospetta che si tratti di un atto volontario.