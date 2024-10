Arrestati due uomini a Milano per spaccio di droga: sequestro di sostanze stupefacenti e materiale correlato in un appartamento di via San Miniato

Due uomini sono stati arrestati a Milano per reati di spaccio. Si tratta di un trentiquattrenne egiziano e un trentacinquenne israeliano, entrambi con precedenti. Gli agenti della Squadra Mobile, il 14 ottobre 2024, hanno monitorato un appartamento situato in via San Miniato, sospettando che fosse utilizzato per lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Arresto e scoperta delle sostanze stupefacenti

Verso le 21:30, gli agenti hanno notato il giovane mentre usciva dall’abitazione con un pacchetto sigillato. Dopo averlo fermato, hanno scoperto che all’interno vi erano due bustine di mefedrone del peso di circa 2,50 grammi e un flacone contenente GHB-GBL di 68 grammi.

Ulteriori scoperte nell’appartamento

Ulteriori ricerche nell’appartamento che condivideva con il complice hanno portato al sequestro di altri 6,5 grammi di mefedrone, una bottiglia di vetro con circa 800 grammi di GBL-GHB, un flacone con ulteriori 40 grammi della stessa sostanza, 2 grammi di hashish, 7 pastiglie di ecstasy per un totale di 3,5 grammi, oltre a 400 euro in contante, una bilancia digitale e materiale per il confezionamento.