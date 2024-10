A partire da oggi, 15 ottobre, la Strada Provinciale 162, che collega Cusago a Gaggiano, sarà bloccata per un periodo di quattro giorni

A partire da oggi, 15 ottobre, e per un periodo di quattro giorni, la Strada Provinciale 162, che collega Cusago a Gaggiano, sarà chiusa al traffico. I comuni interessati dalla chiusura includono Cusago, Trezzano sul Naviglio e Gaggiano. CUSAGO – Dal 15 al 19 ottobre 2024, il passaggio veicolare sarà vietato in entrambe le direzioni sulla S.P. 162 “Gaggiano-S.Pietro all’Olmo”. Questa informazione proviene dalla Città Metropolitana, che ha programmato degli interventi per il ripristino totale delle banchine, che hanno subito cedimenti in vari punti. La chiusura riguarderà il tratto compreso tra il Km 0+525 e il Km 4+270 e riguarderà i comuni di Gaggiano, Cusago e Trezzano sul Naviglio, per permettere la riparazione delle banchine stradali. La decisione di una chiusura totale si è resa necessaria poiché la larghezza della banchina non avrebbe permesso il passaggio dei veicoli, neppure in modo alternato. Gli orari della chiusura e le eventuali eccezioni: il divieto alla circolazione sarà attivo dalle 6.30 alle 18.00, dal 15 al 19 ottobre. Durante queste ore, il transito sarà consentito solo ai residenti e ai mezzi impegnati nel carico e scarico di materiali presso abitazioni o attività commerciali della zona.