A Milano è stata effettuata una scoperta straordinaria: è stato rinvenuto un patrimonio di gioielli rubati, del valore di circa un milione di euro, legato a un caso di ricettazione

Scoperta sorprendente a Milano: un milione di euro in gioielli rubati. Indagini in corso su peruviano e due egiziani accusati di ricettazione. Oggetti confiscati e in mostra dal 21 ottobre 2024

A Milano è stata effettuata una scoperta sorprendente: un valore di un milione di euro in gioielli rubati. La Polizia di Stato ha recentemente avviato indagini su un peruviano di 58 anni e due egiziani di 61 e 56 anni, accusati di ricettazione. Questo trio era coinvolto nella vendita illecita di orologi di lusso e gioielli sottratti, tutti confiscati dagli agenti.

Operazione della Squadra Mobile

Il 5 ottobre, durante un’operazione della Sezione Criminalità Straniera della Squadra Mobile, gli agenti hanno osservato due uomini in atteggiamenti sospetti in via Litta Modignani, intenti a scambiarsi dei beni. Al termine del controllo, uno degli egiziani è stato trovato con vari oggetti preziosi, la cui provenienza non era stata adeguatamente spiegata, portando al loro sequestro.

Identificazione del peruviano coinvolto

Grazie alle immagini delle telecamere, gli inquirenti sono riusciti a identificare il cittadino peruviano coinvolto nella vendita di gioielli. Il 7 ottobre, durante un’operazione di sorveglianza, l’uomo è stato avvistato in un bar situato in via Dei Transiti mentre compiva un altro scambio con un cittadino egiziano. Anche quest’ultimo è stato arrestato, trovandosi in possesso di circa 200 grammi di oro, per il quale aveva pagato 5.000 euro.

Scoperta del tesoro

Durante le indagini, gli agenti hanno perquisito il veicolo del 58enne, scoprendo al suo interno circa 10.000 euro in contante e strumenti per la valutazione e lavorazione di oro e pietre preziose. Tuttavia, l’elemento più significativo emerso è stato un tesoro custodito in una cassetta di sicurezza a lui intestata, la cui posizione è stata rivelata durante la perquisizione dell’abitazione.

All’interno del caveau, oltre a una somma di denaro, sono stati rinvenuti e sequestrati centinaia di oggetti in oro, gemme e orologi di marchi rinomati, per un valore complessivo stimato in circa un milione di euro. I primi accertamenti hanno indicato che alcuni di questi oggetti erano frutto di furti avvenuti anche negli anni passati.

Gli oggetti rubati saranno visibili a partire dal 21 ottobre 2024, nella sezione dedicata alla “Bacheca oggetti rinvenuti” sul sito della Questura di Milano. Chi riuscirà a riconoscere i propri beni dovrà presentare denuncia di furto alla questura per richiederne la restituzione.