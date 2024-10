Viadana trionfa contro le Fiamme Oro nella Serie A Élite con una vittoria decisa nei momenti cruciali

Viadana ha ricevuto ottime notizie dalla prima giornata del campionato di Serie A Élite, terminando il match contro le Fiamme Oro con un punteggio di 28-15. La partita, intrisa di difficoltà, ha visto i gialloneri opporsi a una squadra di notevole valore, ma sono riusciti a fare la differenza grazie a una mentalità vincente nei momenti decisivi. Sul terreno dello Stadio Zaffanella, gli uomini di coach Pavan hanno incontrato molteplici sfide nel primo tempo, prima di acquisire il giusto ritmo e conquistare la vittoria nelle fasi finali del gioco.

Il primo tempo

Il primo tempo si è caratterizzato per un buon equilibrio. I padroni di casa sono andati avanti grazie a una meta di Dorronsoro, ottenuta tramite un rolling maul, mentre i calci di Canna hanno mantenuto le Fiamme Oro a stretto contatto nel punteggio, chiudendo l’intervallo su 8-6.

La ripresa

Nella ripresa, le Fiamme Oro hanno capitalizzato alcuni errori della squadra di Viadana, passando in vantaggio con un ulteriore calcio di punizione di Canna. Tuttavia, è stato Denti, uno dei giocatori più esperti della formazione, a restituire il vantaggio ai gialloneri con una meta che ha infuso nuova energia. Canna non ha abbandonato la speranza per gli avversari con un drop preciso, ma negli ultimi dieci minuti Viadana ha mostrato la forza necessaria per chiudere i conti.

La vittoria di Viadana

Sauze ha realizzato una bella azione che ha sfondato la difesa rivale, seguito da Casasola che, all’80’, ha messo il sigillo sulla vittoria. Questo trionfo consente a Viadana di ottenere cinque punti e dimostra le capacità del team di competere a livelli elevati, nonostante un primo tempo non impeccabile.