Un’auto si è rovesciata in centro, mentre un pezzo di materiale è caduto

Recentemente, un massello di pavè è saltato all’improvviso, causando il ribaltamento di un taxi bianco in via Meravigli, non lontano dal semaforo all’incrocio con via Santa Maria Segreta. Fortunatamente, sia il autista che il passeggero sono rimasti soltanto leggermente feriti e spaventati; l’autista è stato dimesso dall’ospedale Città Studi dopo una rapida visita al pronto soccorso. L’incidente è accaduto pochi minuti prima delle 18.30 di sabato e ha riaperto il dibattito tra i tassisti riguardo alla scarsa cura della pavimentazione in diverse strade del centro. Un episodio simile si era verificato circa due anni fa, nel dicembre 2022, quando un massello, staccatosi dai binari del tram in via Santa Margherita, aveva causato l’esplosione dello pneumatico anteriore di un furgone Caddy bianco, portando il conducente a perdere il controllo del veicolo, che si era quindi schiantato contro le impalcature di un cantiere. In quell’occasione, il furgone aveva preso fuoco rapidamente, ma l’autista e i due passeggeri erano riusciti a uscire in tempo. Anche allora, i rappresentanti di categoria avevano sollecitato interventi da parte del Comune per verificare le condizioni del pavè e sostituire i pezzi danneggiati.