Una signora con una borsa “incantata” che sottrae caramelle e fragranze alla Rinascente

Una donna cinese di 40 anni è stata fermata e arrestata a Milano dopo aver rubato cioccolatini e profumi all’interno della Rinascente. L’incidente è avvenuto domenica pomeriggio, quando la signora, senza precedenti penali, è entrata nel negozio situato vicino al Duomo.

Secondo quanto riportato dagli agenti del commissariato di zona, la donna si muoveva tra i vari piani, comportandosi come una cliente qualsiasi. Tuttavia, gli addetti alla sicurezza l’hanno notata e, insospettiti da alcune sue azioni, hanno deciso di osservarla attentamente. Alla fine della sua visita, la donna è stata fermata mentre cercava di uscire.

Gli agenti hanno scoperto che aveva con sé una borsa schermata, in grado di bypassare il sistema antifurto, all’interno della quale c’erano una scatola di cioccolatini da 55 euro e profumi per un valore complessivo di 550 euro. A seguito di questa scoperta, la donna è stata arrestata per furto aggravato.