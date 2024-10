Una ragazza di 15 anni è stata aggredita mentre camminava con sua madre: un uomo di 26 anni è stato arrestato e denunciato

Una giovane di 15 anni è stata vittima di molestie mentre si trovava a passeggio con sua madre. Grazie all’intervento immediato della Polizia Locale di Sesto San Giovanni, la situazione non è peggiorata. Un uomo di 26 anni è stato bloccato e segnalato alle autorità lo scorso venerdì, prima che gli eventi potessero avere esiti più drammatici.

Secondo quanto riportato da Prima La Martesana, l’aggressione è avvenuta mentre la ragazza e la madre si trovavano in strada. Il ventiseienne, di origini marocchine, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e violenza privata durante un’operazione in via Fratelli Cairoli.

Il sindaco Roberto Di Stefano ha commentato l’accaduto, elogiando l’operato delle forze dell’ordine e sottolineando l’importanza di un intervento tempestivo. Ha evidenziato che senza l’azione degli agenti, la situazione avrebbe potuto prendere una piega diversa. Ha inoltre richiesto un potenziamento dei poteri per combattere episodi di questo tipo e ha assicurato che la giustizia deve agire rapidamente. Il sindaco ha affermato che Sesto San Giovanni non accetta comportamenti che mancano di rispetto verso gli altri e che le autorità stanno lavorando incessantemente per garantire sicurezza e benessere attraverso pattuglie notturne e un efficace sistema di videosorveglianza.