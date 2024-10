Una donna di 45 anni ha perso la vita dopo essere scivolata in un canalone

Francesca Rossi, originaria di Tirano e residente a Milano, ha tragicamente perso la vita a 45 anni mentre stava scendendo dal Legnone, la vetta più alta della provincia di Lecco, che raggiunge un’altezza di 2.610 metri. L’incidente si è verificato rapidamente sotto gli occhi del suo fratello minore.

I due stavano tornando a valle dopo aver raggiunto la cima, percorrendo un tratto non particolarmente difficile, ma comunque esposto, a circa 150 metri dalla vetta. Francesca, entusiasta per aver raggiunto la cima, aveva chiesto al fratello di accompagnarla. Mentre il fratello proseguiva davanti a lei, ha udito un grido flebile, simile a un’esclamazione di sorpresa. Quando si è girato, non l’ha più vista.

Immediatamente, il fratello ha contattato i soccorsi tramite il numero 112, chiedendo aiuto disperatamente. I soccorritori dell’eliambulanza di Como sono intervenuti rapidamente, localizzando il corpo di Francesca, che era caduta per circa cento metri. Nonostante gli sforzi dei medici e del personale di emergenza, la donna era già deceduta a causa dei gravi traumi subiti. La salma è stata recuperata e trasportata a Pagnona, mentre il fratello è stato assistito nel ritorno a valle. Il magistrato di turno ha deciso di restituire il corpo alla famiglia, accertando che si trattava di un tragico incidente.