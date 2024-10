Raccolta fondi per la famiglia di Manuel Mastrapasqua, vittima di un tragico delitto a Rozzano: aiutiamoli a coprire le spese funerarie

La campagna di raccolta fondi per Manuel Mastrapasqua, tragicamente scomparso a Rozzano

La famiglia del giovane di 31 anni deve ora affrontare le spese funerarie.

Dopo il delitto di Manuel Mastrapasqua avvenuto a Rozzano (Milano), è stata avviata una raccolta fondi tramite Gofundme per sostenere la sua famiglia. L’idea è venuta a Sveva Francesca Laurenza, amica intima della sorella Marika, che è stata designata come destinataria dei fondi. In soli tre giorni, l’iniziativa ha raccolto 8.200 euro grazie a 280 contributi.

“Questa iniziativa – dichiara Laurenza – è dedicata alla memoria di Manuel Mastrapasqua, un giovane di 31 anni assassinato mentre tornava a casa dal lavoro, nella notte tra il 10 e l’11 ottobre. I fondi raccolti verranno interamente destinati alla famiglia per coprire tutte le spese necessarie”.

Manuel, 31 anni, non aveva precedenti penali e, secondo quanto emerso dalle indagini, è stato ucciso da Daniele Rezza, di 19 anni, che ha tentato di rapinarlo per un paio di cuffie dal valore di 15 euro. Viveva con sua madre e suo fratello.