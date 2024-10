Tram bloccato da un'auto: la straordinaria testimonianza di una squadra di passanti che solleva una Mini per liberare la linea

Nel filmato, si osserva una squadra di individui che solleva una Mini per assicurare il passaggio del tram.

Siamo in via Torino, non lontano da piazza Duomo e proprio sotto il rinnovato negozio Pull&Bear. Un’auto nera, di marca Mini, è stata parcheggiata sui binari, ostacolando così la linea 3 che si dirige verso il Duomo. La città di Milano è nota per il frequente malparcheggio, e spesso le auto parcheggiate in modo irresponsabile bloccano i mezzi pubblici.

Ritrovare il proprietario della Mini si è rivelato complicato. A questo punto, un gruppo di passanti ha deciso di rimboccarsi le maniche per spostare l’auto a mano. L’obiettivo era semplice: muovere la vettura giusto quel tanto che bastava per permettere al tram di riprendere il suo cammino. Grazie all’incitamento della folla attorno, il gruppo è riuscito a sollevare l’auto.

Azione coraggiosa e conclusione

L’azione coraggiosa si è conclusa con risate e applausi da parte degli spettatori, e il tram ha così ripreso il suo percorso.