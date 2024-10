Un uomo è stato investito e ha perso la vita a Rescaldina a causa di un treno. Pertanto, il transito tra Milano e Malpensa è attualmente interrotto

Un uomo ha perso la vita dopo essere stato colpito da un treno nei pressi della stazione di Rescaldina, situata nella provincia di Milano, poco prima delle sei di lunedì mattina. Le circostanze dell’incidente sono ancora da chiarire, così come l’identità della persona coinvolta. Carabinieri e polizia ferroviaria sono presenti sul luogo per investigare e determinare se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Il treno coinvolto è il numero 307, partito da Milano Cadorna alle 5:27, con destinazione Malpensa Aeroporto per le 6:10. La chiamata di emergenza è stata ricevuta dall’Agenzia regionale intorno alle 5:52, e un’ambulanza insieme a un’automedica è stata inviata, ma purtroppo, al loro arrivo, i soccorritori hanno potuto solamente dichiarare il decesso.

A causa dell’incidente, la circolazione ferroviaria nelle tratte interessate, ovvero Milano Cadorna-Malpensa e Novara-Saronno-Milano, è stata interrotta. I treni Malpensa Express sono stati fermati, causando cancellazioni, variazioni ed evidenti ritardi nelle stazioni. Dalle 7, sono stati messi a disposizione autobus sostitutivi tra Milano Cadorna e Malpensa, mentre Trenord suggerisce ai viaggiatori provenienti da Novara e diretti a Milano di utilizzare i treni della linea S6.

Inoltre, il giorno è particolarmente complicato per i pendolari della regione, poiché dalla stessa ora è stata bloccata anche la linea S5 da Varese a Treviglio a causa di un guasto presso la stazione di Milano Certosa. Questo ha comportato ritardi che possono arrivare fino a 80 minuti, con diversi treni cancellati e un effetto a catena di rallentamenti.