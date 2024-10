Un uomo è stato colpito da un treno, causando malfunzionamenti nella stazione. Questo evento ha portato a cancellazioni e ritardi che possono arrivare fino a 70 minuti

Uomo colpito da un treno e problemi alla stazione: disagi con ritardi e cancellazioni fino a 70 minuti.

Un uomo ha perso la vita dopo essere stato travolto da un treno nei pressi di Rescaldina. La situazione sulle linee ferroviarie di Milano è critica. Intorno alle 5 di lunedì 14 ottobre, un problema infrastrutturale nella stazione di Milano Certosa ha causato notevoli disagi alla circolazione. I passeggeri stanno affrontando ritardi che possono arrivare fino a 70 minuti, oltre a diverse cancellazioni.

Trenord ha comunicato: “La circolazione sulla direttrice sta subendo ritardi a causa di un guasto alla linea ferroviaria, che necessita di un intervento di ripristino da parte di Rfi.” Numerosi treni sono stati colpiti, soprattutto sulla linea Treviglio-Varese e viceversa. Tra i treni cancellati ci sono il 24520 Treviglio-Varese e il 24533 Varese-Treviglio.

Dopo il guasto, un uomo di 38 anni è stato investito da un treno diretto a Malpensa mentre si trovava a Rescaldina. I soccorritori del 118 sono arrivati rapidamente con un’ambulanza e un’auto medica, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare e il decesso è avvenuto sul colpo. Presenti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona, insieme agli agenti della Polfer e ai carabinieri di Legnano.

La circolazione dei treni nelle linee che collegano il nord-ovest a Milano subisce notevoli ritardi. Alle 5 Trenord ha comunicato che “le verifiche da parte delle autorità si sono concluse e il servizio riprende progressivamente, anche se rimane significativamente rallentato”. Ci sono impatti severi sulle tratte ferroviarie verso l’aeroporto di Malpensa. “Si raccomanda ai passeggeri in viaggio da Novara a Milano e viceversa di prendere i treni della linea S6, che partono e arrivano presso la stazione di Novara Fs”.