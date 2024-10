Grave incidente con petardi: Ragazzo di 14 anni perde tre dita mentre tenta di far esplodere un petardo

Un ragazzo di 14 anni, di nazionalità italiana, ha subito gravi lesioni domenica 13 ottobre mentre maneggiava dei petardi. L’incidente è avvenuto al parco di via Don Sturzo a Pero, nella serata. Le forze dell’ordine, intervenute sul posto, hanno ricostruito che il giovane, insieme a un amico albanese di 15 anni, aveva acceso un petardo e lo aveva lanciato nel prato. Non esplodendo, il ragazzo ha deciso di raccoglierlo. Questa azione si è rivelata pericolosa: nel tentativo di farlo esplodere di nuovo, il petardo è scoppiato inaspettatamente, portando alla perdita di tre dita della sua mano.

Un’ambulanza del 118 è arrivata rapidamente e, dopo le prime cure, il ragazzo è stato portato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, dove attualmente è ricoverato, ma non è in pericolo di vita. Il suo amico, che si trovava a qualche metro di distanza al momento dell’esplosione, ha subito ferite minori. È stato portato all’ospedale Buzzi di Milano per ricevere trattamento per delle lesioni al volto e alcune escoriazioni al collo e alla mano destra. Alla fine della giornata, il 15enne è stato dimesso con una prognosi di sette giorni.