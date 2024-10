Grave incidente a Pero: Ragazzo di 14 anni perde tre dita in esplosione di petardo, condizioni critiche ma non in pericolo di vita

Un ragazzo di 14 anni ha subito gravi lesioni domenica sera a Pero, quando un petardo gli è esploso tra le mani, portandogli via tre dita. L’incidente è avvenuto poco prima delle otto in via don Luigi Sturzo, mentre il giovane era insieme a un amico di 15 anni.

Indagini della polizia

Secondo le indagini della polizia, il 14enne avrebbe acceso un petardo che inizialmente non ha detonato, ma è esploso quando ha cercato di raccoglierlo dal suolo.

Servizio d’emergenza 118

Il servizio d’emergenza 118 è intervenuto rapidamente, trasportando il ragazzo in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo. Pur avendo subito gravi danni, le sue condizioni rimangono critiche, ma non è in pericolo di vita.

Condizioni dell’amico

Il suo amico, invece, è stato portato all’ospedale Buzzi per ferite al volto e abrasioni al collo e alla mano destra e, dopo le necessarie cure, ha ricevuto una prognosi di sette giorni prima di essere dimesso.