Un giovane di 14 anni è stato aggredito e derubato all’autobus mentre si dirigeva verso la scuola

Un adolescente di 14 anni è stato aggredito e derubato alla fermata dell’autobus mentre si dirigeva a scuola. L’incidente è avvenuto alle 7 del mattino. Due ragazzi lo hanno colpito con un paio di pugni e hanno portato via il suo portafoglio. L’evento, avvenuto a Milano, in via Varesina vicino piazzale Accursio, si è rivelato una brutta esperienza per il giovane. I due aggressori si sono avvicinati rapidamente e uno di loro lo ha colpito alla nuca e all’addome, facendolo cadere a terra e lasciandolo momentaneamente confuso. Approfittando di questo, hanno trafugato il suo portafoglio, contenente 13 euro. L’aggredito, dopo aver ripreso conoscenza, si è accorto della mancanza, ma non è riuscito a vedere dove fossero andati i due. Lo studente ha descritto gli aggressori come abbigliati con passamontagna, provenienti probabilmente dall’Africa centrale, con una carnagione scura e di circa 25 anni, di corporatura robusta, in particolare uno di loro. Fortunatamente, il ragazzo non ha riportato ferite e non ha necessità di cure mediche, proseguendo poi per la sua scuola. Nel pomeriggio, la madre ha formalizzato una denuncia presso il commissariato di polizia Quarto Oggiaro, che sta attualmente indagando sull’episodio.