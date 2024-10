Un bambino ha subito la perdita di due delle sue dita dopo aver maneggiato un petardo trovato per strada

L’incidente tragico

Due ore dopo il tragico evento, sono state ritrovate nel parco le falangi del ragazzo rimaste coinvolte nell’esplosione. Un giovane di Pero ha subito la perdita di due dita della mano destra domenica sera, 13 ottobre, mentre raccoglieva un petardo inesploso.

PERO – Questo grave episodio si è verificato ieri sera, attorno alle 19, nel parco di via Don Sturzo, situato nella zona nord-ovest della periferia milanese. Il giovane stava giocando con diversi petardi quando, nel momento in cui ha sollevato uno che non si era attivato, è esploso, causando gravi lesioni: oltre alla perdita delle dita, ha riportato anche ferite al volto.

Immediatamente, è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza dal personale della Croce Rossa di Varedo. Secondo le prime indagini, due ore dopo l’incidente, le falangi ferite sono state rinvenute all’interno del parco e sono state inviate d’urgenza all’ospedale di Monza.