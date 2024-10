Tragedia a Cinisello Balsamo: uomo di 61 anni perde la vita sotto le macerie nel suo giardino mentre cercava di fermare un'infiltrazione d'acqua

Un uomo di 61 anni ha perso la vita dopo essere rimasto intrappolato sotto le macerie a Cinisello Balsamo. Si trovava nel suo giardino, in via Volta, dove stava cercando di fermare un’infiltrazione d’acqua nel garage. Mentre era impegnato in lavori di scavo, la terra ha ceduto, trascinandolo a una profondità di circa due metri e mezzo. I soccorsi sono stati immediati, con l’intervento dei vigili del fuoco, che sono giunti sul posto con due squadre, inclusi gli specialisti del nucleo Saf. Gli esperti del soccorso speleo-alpino-fluviale hanno impiegato quasi due ore per estrarre il corpo. Presenti anche i medici del 118 e i carabinieri della zona.

Tragedia a Cinisello Balsamo

Soccorso e intervento immediato

