La Openjobmetis Varese subisce la terza sconfitta consecutiva, mostrando fragilità difensiva e dominio avversario a rimbalzo

Basket Serie A

La Openjobmetis Varese subisce la sua terza sconfitta consecutiva, perdendo 106-100 contro Il T Quotidiano Arena di Trento. Malgrado un primo tempo promettente, terminato con un vantaggio di 58-50, la formazione guidata da coach Mandole ha mostrato un significativo calo di energia nella seconda metà del match, registrando un pesante parziale di 29-14 nel terzo quarto che ha segnato la resa definitiva.

Ancora una volta, i biancorossi hanno sofferto a causa di una difesa fragile e della predominanza dei rivali a rimbalzo, che hanno dominato in questo aspetto con un chiaro 46-34. L’ottima performance di Jaylen Hands, che ha messo a segno 34 punti e distribuito 7 assist, non è bastata a evitare il terzo ko consecutivo. Nico Mannion, tornato in campo nonostante un piccolo infortunio alla caviglia, ha contribuito con 16 punti, ma nel finale ha mancato un tiro libero decisivo, commettendo subito un fallo prima della rimessa. Il periodo difficile continua, poiché la difesa concede oltre 100 punti ancora una volta, e l’intero roster si rivela insufficiente per competere a questo livello. È necessario un intervento, ma le opzioni sul mercato sono limitate a causa delle restrizioni economiche.