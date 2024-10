Problemi a Milano Certosa: i treni sulla linea Varese-Treviglio sono fermi, con annullamenti e ritardi che arrivano fino a tre ore

Un’altra mattinata difficile per i pendolari lombardi a causa di un problema tecnico presso la stazione di Milano Certosa, che ha interrotto il servizio della linea S5 di Trenord, la quale collega Varese a Treviglio tramite il Passante ferroviario milanese. Inoltre, si segnalano cancellazioni e ritardi anche per il servizio Milano-Malpensa e la Novara-Saronno-Milano, in seguito all’incidente di un uomo travolto dai treni nei pressi della stazione di Rescaldina. Il guasto, di cui Rfi sta ancora verificando le cause, è avvenuto intorno alle 7:00 di lunedì, proprio nel momento di massimo afflusso. Molti treni hanno subito ritardi variabili tra i 60 e i 180 minuti, con anche alcune cancellazioni. I tecnici di Rete ferroviaria italiana sono al lavoro per ripristinare la normale funzionalità vicino a Milano Certosa. Verso le 11:00 la situazione sembrava migliorare, ma i pendolari continuavano a lamentare notevoli disagi. Per quanto riguarda l’interruzione della linea tra Milano Cadorna e l’aeroporto di Malpensa, così come la Novara-Saronno-Milano, Trenord consiglia a chi deve spostarsi tra Novara e Milano di optare per i treni della linea S6 che partono e arrivano a Novara. Tutti i treni Malpensa Express risultano fermi, e si registrano ulteriori cancellazioni, modifiche e ritardi nelle stazioni.