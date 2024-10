Olimpia e Brescia si sono affrontate fino all’ultimo istante. Shields ha portato la vittoria nel derby per Milano

BASKET SERIE A

L’Olimpia Milano ha affrontato una dura battaglia, ma alla fine ha trionfato contro la Germani Brescia con un punteggio di 88-85. La partita, caratterizzata da un ritmo incalzante, ha visto i biancorossi compiere alcuni progressi nel loro gioco. Dall’altra parte, i bresciani hanno continuato a dimostrare il buon inizio di stagione. Un giocatore chiave per l’EA7 è risultato essere Dimitrijevic, il quale ha registrato 6 canestri su 9 dal campo e ha fornito 6 assist. Anche Brooks ha brillato, mettendo a segno 4 canestri su 6 da 2 e 1 su 3 da 3 punti.

Milano ha ottenuto prestazioni positive grazie a McCormack, che ha totalizzato 11 punti e 7 rimbalzi, nonostante la presenza di Bilan, il quale ha segnato 14 punti. Della Valle ha avuto un eccellente secondo tempo, riuscendo a mettere a segno 14 dei suoi 19 punti, e Ndour ha contribuito in attacco con un buon 5/8 da 2. La Germani ha imposto un ritmo alto fin dall’inizio, ma l’Olimpia ha saputo adattarsi e chiudere il primo quarto in vantaggio per 27-24, con Brooks che ha aggiunto i suoi primi punti italiani. Brescia ha continuato a controllare il gioco e grazie a un parziale di 10 punti si è portata sul 27-32 al 12’. I giocatori milanesi hanno avuto difficoltà a fermare le ripartenze degli esterni bresciani, in particolare Ivanovic, che già aveva segnato 14 punti. Tuttavia, con la vitalità di McCormack, l’EA7 è riuscita a tornare in vantaggio (42-40). Dopo l’intervallo, sul punteggio di 47-45, Milano ha cercato di fuggire, trovando spesso il canestro con LeDay e Brooks, arrivando a +12 sul 72-60 al 29’. Brescia non si è arresa e, approfittando di alcuni errori milanesi, ha accorciato le distanze stare quasi a riagguantare il punteggio (78-76 al 35’). Con Mirotic l’Olimpia si è portata a +6 (86-80), ma Brescia ha dimostrato tenacia (86-85). La squadra bresciana ha avuto l’opportunità di riprendere il vantaggio, ma Shields ha segnato due tiri liberi (88-85 a -12’’), permettendo così a Milano di festeggiare la vittoria.