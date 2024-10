Milano: Aumento preoccupante di incidenti stradali nel 2023, con ritorno ai livelli pre-pandemia. Dati allarmanti evidenziano distrazione, velocità e mancato rispetto delle regole come principali cause. Impegno per migliorare prevenzione e sicurezza stradale attraverso formazione, informazione e controlli intensificati

Nel 2023, Milano ha visto un preoccupante incremento di incidenti stradali, con oltre 20 eventi ogni giorno, 47 vittime e circa 9.000 feriti in un anno. Le statistiche riportate dall’ACI Istat evidenziano un ritorno ai livelli precedenti alla pandemia.

Incidenti stradali a Milano

Nella metropoli, si sono registrati 12.768 incidenti, un aumento rispetto ai 12.612 del 2022, che hanno causato 120 perdite umane e 16.177 infortuni. All’interno della città, sono stati riscontrati 7.812 incidenti con 47 morti e 9.709 feriti.

Biciclette e monopattini

Per quanto riguarda il coinvolgimento di biciclette e monopattini, su 1.636 incidenti, si contano 11 ciclisti deceduti e 1.531 feriti. I sinistri riguardanti i monopattini sono stati 753, con un morto e 732 feriti. Inoltre, 26 pedoni hanno perso la vita e 1.816 hanno subito ferite. Questi dati tragici mettono in luce la gravità della situazione stradale nella capitale lombarda.

Le cause degli incidenti

Il presidente dell’Aci Milano, Geronimo La Russa, ha sottolineato l’importanza di alcuni dati allarmanti che evidenziano come la distrazione causata dall’uso del cellulare, insieme a velocità eccessive e il mancato rispetto della segnaletica, siano fattori principali che portano, troppo frequentemente, a situazioni tragiche. Secondo i dati di Aci e Istat, gli incidenti stradali sono tornati a livelli che abbiamo visto prima della pandemia. Di fronte a queste statistiche, La Russa ha evidenziato la necessità di un impegno continuo per migliorare la prevenzione e accrescere la sicurezza stradale.

Strategie per affrontare l’emergenza

Per affrontare questa emergenza, ha proposto strategie specifiche. È fondamentale promuovere la formazione e l’informazione, aumentare la consapevolezza degli utenti della strada, gestire la circolazione in modo più efficace e intensificare i controlli. L’Automobile Club di Milano, in collaborazione con Aci, sta organizzando corsi di educazione stradale in scuole e luoghi di lavoro, oltre a lanciare campagne di sensibilizzazione. La Russa ha concluso rimarcando l’importanza di valori come la responsabilità, il rispetto per gli altri e l’osservanza delle regole.