Milano welcomes President Mattarella for International Astronautical Congress and pays tribute to the Little Martyrs of Gorla

Milano, 14 ottobre 2024 – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha iniziato la sua visita a Milano presso il Fiera, in occasione dell’International Astronautical Congress, che si svolgerà fino al 18 ottobre. Tra i volti noti presenti in sala c’erano il ministro Adolfo Urso, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il sindaco Giuseppe Sala e il prefetto Claudio Sgaraglia.

A Gorla

Successivamente, il presidente si è recato in piazza Piccoli Martiri a Gorla, dove ha deposto una corona di fiori al monumento dedicato alla memoria della tragica incomprensibile strage del 20 ottobre 1944, in cui persero la vita 184 bambini, tra i 5 e 11 anni, oltre a 14 insegnanti e 4 bidelli della scuola Francesco Crispi. Quest’anno si commemora l’ottantesimo anniversario di quel triste evento.

L’abbraccio dei milanesi

Il presidente ha affermato: “Il ricordo non svanisce, ma deve essere trasmesso” rivolgendosi ai familiari delle piccole vittime. A Gorla, un quartiere di Milano colpito dai bombardamenti nel 1944, Mattarella ha avuto un incontro emotivo con i superstiti e i parenti di coloro che hanno perso la vita otto decenni fa. I cittadini hanno espresso il loro affetto con frasi come “Sei il nostro eroe” e “tenga duro“, in segno di gratitudine nei confronti del capo dello Stato. Un particolare curioso è stato notato durante la cerimonia, quando da una finestra di un edificio vicino al monumento di Gorla è comparsa una bandiera palestinese.

Il monumento

Si presenterà anche come un’opportunità per ufficializzare la recente decisione di riconoscere come “monumento di interesse nazionale” la commovente statua dedicata ai Piccoli Martiri, creata dallo scultore Remo Brioschi. Questa scultura fu voluta dai cittadini di Gorla al tempo della guerra, che si autotassarono per realizzarla e riuscirono a convincere il sindaco dell’epoca, Antonio Greppi, a fermare il progetto per edificare un cinema nell’area.

Nel pomeriggio, Mattarella parteciperà a un incontro presso la Fondazione Ambrosianeum.

Il convegno

Il 75° Congresso astronautico internazionale, attualmente in corso al centro congressi Mico di Fiera Milano City, è un evento di cinque giornate che attirerà nella città i massimi esponenti del settore aerospaziale, con la presenza di 4mila relatori provenienti da 96 paesi.