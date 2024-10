Manuel indossava delle cuffie mentre il sicario brandiva un coltello: i filmati che documentano l’omicidio avvenuto a Rozzano

**Manuel in cuffia e Daniele col coltello: i video dell’omicidio a Rozzano**

Le registrazioni delle telecamere di sorveglianza tra Milano e Rozzano mostrano momenti chiave dell’omicidio di Manuel Mastrapasqua.

Manuel, con le cuffie, esce dal Carrefour di via Carlo Farini a Milano, poco dopo la mezzanotte. Daniele, armato di coltello e con indosso una tuta nera, si trova nelle vicinanze di viale Lazio a Rozzano, a pochi passi dalla sua abitazione.

Questi fotogrammi raccolti dalle telecamere documentano alcuni dei passaggi del tragico evento che ha portato alla morte del 31enne, ucciso nella notte tra venerdì e sabato da Daniele Rezza, un ragazzo di 19 anni, che ha ammesso di aver colpito Manuel per rubargli cuffie dal valore esiguo.

Grazie alle immagini catturate all’esterno del Carrefour, i carabinieri hanno subito compreso che il coltello era stato utilizzato nel delitto e che il killer si era appropriato delle cuffie. Analizzando i video nell’intervallo temporale compatibile con l’omicidio, avvenuto tra le 2.56 e le 2.57, gli agenti hanno individuato la figura del giovane, visto aggirarsi con l’arma in mano. Dopo aver aggredito Manuel per il furto delle cuffie – come raccontato dallo stesso aggressore – Daniele lo ha colpito al petto in seguito a una reazione da parte della vittima, per poi darsi alla fuga.

La sua fuga si è conclusa sabato pomeriggio, quando la Polfer lo ha bloccato alla stazione di Alessandria. Sembra che fosse lì con l’intenzione di scappare all’estero. Dopo aver ricevuto un riconoscimento, ha deciso di tornare e ammettere: “Ho commesso un errore a Rozzano”, ha dichiarato.