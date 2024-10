La stazione della nuova metropolitana M4 di Milano: un episodio bizzarro nel vuoto del cavedio ascensore e l'intervento tempestivo dell'Atm

Nella stazione della nuova metropolitana M4 di Milano, si è verificato un episodio bizzarro: una porta che si apre nel nulla, affacciandosi sul vuoto di un cavedio ascensore privo di impianto. Questo inconveniente si trova in una zona riservata ai dipendenti, non accessibile ai viaggiatori. In seguito a questa svista durante la costruzione, l’Atm ha deciso di intervenire e sigillare l’apertura. Per segnalare il pericolo, è stata apposta una scritta, realizzata con un pennarello nero, che avverte: “Non aprire, caduta nel vuoto”.

La vicenda ha avuto luogo nella stazione di Sant’Ambrogio, dove si sarebbe dovuta trovare una porta adeguatamente chiusa e protetta dalle imprese costruttrici della linea M4, ciò non è avvenuto. Atm, venuta a conoscenza della situazione, ha provveduto rapidamente a chiudere l’apertura per evitare incidenti, come confermato anche dagli esperti di foro Bonaparte coinvolti. Nel frattempo, la M4 ha accolto un elevato numero di viaggiatori: durante il primo weekend di apertura, sono stati registrati 170mila accessi, con 100mila passeggeri il giorno dell’inaugurazione, sabato 12 ottobre, e 70mila la domenica successiva, quando molti cittadini hanno colto l’occasione per provare il servizio. Fra le stazioni maggiormente affollate si segnalano San Babila, Linate e Sant’Ambrogio