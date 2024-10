Leonora Barbieri e il suo compagno hanno perso la vita in un tragico incidente motociclistico nei Caraibi

Leonora Barbieri e il suo compagno hanno perso la vita in un tragico incidente motociclistico ai Caraibi.

La 36enne, artista e dj molto conosciuta tra Milano e la Brianza, ha subito un tragico destino sabato mattina sull’isola di Sint Maarten. Da alcuni mesi si era trasferita lì con il fidanzato, anch’egli deceduto immediatamente nell’incidente. Secondo le fonti locali, l’incidente è avvenuto lungo Illidge Road, dove la moto su cui viaggiavano si è scontrata contro un contatore elettrico, risultando fatale per entrambi.

Originaria di Limbiate, Leonora aveva vissuto in Olanda prima di trasferirsi nei Caraibi. Diplomata al Boccioni di Milano, aveva ricoperto il ruolo di insegnante di sostegno a Cesano Maderno e insegnante d’arte a Limbiate e Nova Milanese. Attivamente coinvolta in iniziative sociali, era presidente dell’associazione Brucaliffo, un’organizzazione giovanile di Limbiate che si dedica alla promozione dell’integrazione e della multiculturalità nella comunità.

Abbiamo deciso di rimanere in silenzio per qualche giorno, cercando di trovare il modo giusto per esprimerci. La verità è che non esistono parole adeguate, quindi ci sentiamo spinti a scrivere di Leonora Barbieri. Lei era una volontaria, socia e storica presidente dell’associazione Brucaliffo, ed è stata coinvolta in un tragico incidente stradale insieme al suo compagno Michael sabato scorso, purtroppo entrambi non sono sopravvissuti. Erano a Saint Martin, nelle Antille olandesi, dopo aver trascorso lunghi anni a Rotterdam. Non sappiamo come descrivere il nostro dolore, ma ricordiamo bene cosa abbiamo ricevuto da Leo: il suo riso contagioso, la sua passione ardente e il suo impegno instancabile.

L’associazione ha condiviso questi ricordi, sottolineando che la Libera Scuola di Italiano di Brucaliffo è formata da persone e che Leonora ha sempre rappresentato una presenza fondamentale, sia dentro che fuori le aule. Accanto a questo messaggio, sono state incluse alcune immagini che la ritraggono nei vari progetti realizzati insieme. “Rimarrà sempre in noi un forte senso di gratitudine per tutti i momenti condivisi, le discussioni, le pianificazioni e le visioni che abbiamo costruito. Abbiamo avuto una grande fortuna. Sentiremo la sua presenza nell’energia che avvolge l’inizio delle lezioni, nel chiacchiericcio fuori dalle classi, nelle serate di programmazione e nei festeggiamenti”, concludono gli amici nel loro tributo.

Leonora non era solo una parte della scuola e delle lezioni; era anche una dj, membro del collettivo musicale milanese tutto al femminile “Calabashcrew”. “Sentiremo la tua mancanza, sorella nostra. Oggi non è il momento per le parole, ma solo per accogliere il dolore”, scrivono accanto a foto che la immortalano mentre suona in consolle, con il suo sorriso che illumina ogni istante.