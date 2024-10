La Uyba subisce una sconfitta tra le mura amiche. Il derby va a Bergamo

VOLLEY FEMMINILE

La Volley Bergamo 1991 conquista la E-Work Arena, imponendosi con un convincente 3-1 e ottenendo così tre punti fondamentali per la salvezza, anche se siamo ancora all’inizio del campionato. Le padroni di casa, invece, hanno mostrato diverse difficoltà in tutte le fasi di gioco. Coach Caprara avrà molto da fare per riportare la sua squadra sulla giusta strada, mentre coach Parisi può essere soddisfatto delle performance di Piani, Mlejnkova, Montalvo, Strubbe e Manfredini. La partenza di Bergamo è stata fulminante, con la capitana Mlejnkova che ha sorpreso la Uyba (9-5), incapace di recuperare e sotto 20-12 dopo una serie di attacchi devastanti da parte di Vittoria Piani. La Piva ha cercato di stimolare le proprie compagne (23-17), ma le ragazze di Bergamo hanno chiuso il primo set con un netto 25-16.

Nel secondo parziale, le farfalle hanno finalmente trovato in Olaya un valido attacco e, supportate da Obossa e Sertori, sono volate in avanti sul 17-10, invertendo il trend del set precedente. La Uyba ha concluso il set con un facile 25-18 grazie a Obossa. Nel terzo set, con Bergamo in vantaggio 10-7, Busto è riuscita a pareggiare (15-15) grazie a Sartori. Nel finale, punto su punto, Strubbe ha assicurato il set per le orobiche con un attacco che ha portato al punteggio di 25-23. Nel quarto set, la Volley Bergamo, in grande forma, è scattata su un 14-8 con Piani e ha chiuso la partita con un 25-17, conquistando la seconda vittoria in altrettante gare di questa stagione.