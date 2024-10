La Corte di Cassazione ha annullato le assoluzioni in merito a Ruby Ter, ordinando così il rinvio del caso in Appello

Ruby Ter, la Corte di Cassazione ha annullato le assoluzioni e ordinato un processo d’Appello. È stato accolto il ricorso della procura milanese. In precedenza, il Tribunale aveva assolto tutti gli accusati, compreso Berlusconi, poiché le dichiarazioni delle giovani coinvolte nelle cene di Arcore non erano state raccolte con le adeguate protezioni legali, in presenza di sospetti di reato. L’Appello si sviluppa ora sul caso Ruby Ter, come deciso dalla Cassazione, la quale ha sposato la linea della procura generale, annullando le assoluzioni riguardanti le accuse di falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari. I giudici di Milano avevano stabilito che le ragazze, presenti alle cene di Berlusconi, avrebbero dovuto essere considerate come imputate, poiché esistevano già prove del loro eventuale accordo per mantenere il silenzio in Tribunale, e non solo come testimoni senza l’assistenza di un avvocato. Per questo motivo, tutti gli imputati erano stati assolti, incluso Berlusconi, ora deceduto. La procura ha quindi presentato un ricorso alla Cassazione, che ha capovolto il verdetto del Tribunale e disposto l’Appello. Tuttavia, va notato che nel frattempo la denuncia di falsa testimonianza è stata prescritta, e l’Appello riguarderà esclusivamente la corruzione in atti giudiziari.