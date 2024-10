Interruzione del servizio ferroviario a Milano Certosa a causa di un guasto, mentre a Rescaldina un uomo è stato coinvolto in un incidente con un treno. Di conseguenza, alcuni treni non effettueranno il loro itinerario

Disagi a Milano Certosa e incidente a Rescaldina: treni in fermo

A causa di un problema tecnico a Milano Certosa, la circolazione ferroviaria ha subito notevoli interruzioni. Oltre a ciò, un uomo è stato investito da un treno a Rescaldina, portando a sospensioni dei servizi verso Malpensa.

Problema tecnico nella stazione di Milano Certosa

MILANO – Un malfunzionamento alle strutture di Milano Certosa ha creato una situazione di caos sul fronte dei trasporti. Si segnalano ritardi anche superiori a un’ora e varie cancellazioni.

Incidente a Rescaldina

Un uomo è stato travolto questa mattina vicino alla stazione di Rescaldina dal treno 307 in partenza da Milano Cadorna e diretto verso Malpensa. Sulla scena sono intervenuti sia i sanitari sia i Carabinieri, attualmente impegnati a chiarire la dinamica dell’accaduto, che potrebbe essere frutto di un incidente o di un gesto deliberato.

Sospensione dei treni per Malpensa

La linea Novara-Saronno risente pesantemente dello stop inaspettato a Rescaldina, con i treni diretti a Malpensa attualmente fermi. In risposta alla situazione, sono stati organizzati autobus sostitutivi per i viaggiatori in partenza dalla stazione di Milano Cadorna verso l’aeroporto.

Aggiornamenti sulla situazione dei trasporti

Trenord informa che gli accertamenti delle autorità competenti sono conclusi e, sebbene la circolazione stia riprendendo lentamente, rimane comunque fortemente rallentata. Il primo treno disponibile per MALPENSA sarà il 321 (partenza da MILANO CADORNA 08:27, arrivo a MALPENSA AEROPORTO T2 09:10).

Opzioni alternative di viaggio.

Si raccomanda ai viaggiatori che desiderano spostarsi tra NOVARA e MILANO, e viceversa, di optare per i treni della linea S6 che fanno tappa alla stazione di NOVARA FS.