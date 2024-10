Opportunità di lavoro a Arese: Recruiting Day al Centro commerciale Il Centro il 24 ottobre. Candidati per commessi e operatori di ristorazione. Registrazione gratuita

Arese, situata nelle vicinanze di Milano, ospiterà un’importante opportunità di lavoro all’interno de “Il Centro”, uno dei centri commerciali più frequentati in Italia. Il 24 ottobre si svolgerà il primo “recruiting day”, in collaborazione con Afol Metropolitana, l’ente dedicato all’occupazione e alla formazione nel milanese. L’evento avrà luogo dalle 10 alle 14.30 al primo piano della galleria, nell’Area Eventi. Sarà un’occasione per reclutare personale, come commessi e operatori di ristorazione, per diversi negozi e locali all’interno del centro, che attualmente ospita 200 attività e impiega oltre 3.500 persone (senza considerare l’indotto).

Modalità di partecipazione

L’evento, destinato a chi è alla ricerca di occupazione, è gratuito e richiede una registrazione anticipata attraverso un modulo in cui è necessario fornire i propri dati personali e indicare quale brand si desidera incontrare, che sia nel settore della ristorazione, retail o altro. I candidati selezionati dal servizio di reclutamento di Afol Metropolitana avranno l’opportunità di incontrare le aziende, informarsi sulle posizioni disponibili e partecipare ai colloqui programmati. L’accoglienza e la registrazione dei partecipanti avrà inizio alle 10, seguirà la presentazione di Afol Metropolitana e delle aziende coinvolte alle 10.30, e alle 11 inizieranno i colloqui tra candidati e aziende.

Un progetto focalizzato su persone e aziende

Il Recruiting Day è un ulteriore passo nel percorso intrapreso da Il Centro di Arese per promuovere iniziative significative che supportino lo sviluppo del territorio, offrendo sostegno a imprese e candidati durante il complesso processo di ricerca di lavoro. I brand e le aziende presenti rappresenteranno una varietà di settori, dall’abbigliamento alla letteratura, dalla ristorazione al florovivaismo.