È stato svelato a Milano un murale che emula la respirazione di cinque alberi

Un murale di grande impatto visivo, capace di infondere vitalità e colore, svolge anche un ruolo ecologico, purificando l’aria. Si tratta di una superficie di cemento, leggermente superiore ai quattro metri quadrati, dotata di innovative vernici nanotecnologiche in grado di ridurre i contaminanti, restituendoci aria fresca come se fossero stati piantati cinque alberi al suo posto. Questa creazione, presentata oggi presso la Cittadella degli Archivi a Milano, non rappresenta solo l’apertura di un’opera d’arte, ma segna l’inizio di un cambiamento ecologico significativo.

Immaginate se, da domani, iniziassimo a colorare “ogni muro, casa, vicolo e palazzo” della città con queste vernici depurative, richiamando le parole di Riccardo Cocciante. L’artista Gianluca Patti, che ha voluto esprimere il suo messaggio di coscienza ambientale attraverso questa opera intitolata “Respiro”, invita a riflettere sul legame tra arte e natura. Il nome stesso dell’opera richiama un aspetto fondamentale della vita, ma si propone anche come una sollecitazione per tutti noi, cittadini e istituzioni, a unirci per affrontare la questione ambientale. Attraverso il suo uso del colore, l’artista trasmette un messaggio forte: “Riconquistiamo il tempo trascorso all’aperto; torniamo a respirare aria pura, a incontrarci e muoverci liberamente; riappropriamoci degli spazi che ci appartengono, senza che questi debbano essere sopraffatti dal cemento.”

Il murale che respira come cinque alberi

L’artista esprime la sua visione e i ricordi d’infanzia attraverso un’opera che si distingue per la scelta di vernici innovative, progettate da Reair, un’azienda specializzata in eco-tecnologie. Questa scelta non solo arricchisce l’opera di significato ma contribuisce a una trasformazione silenziosa nell’arte pubblica. Le vernici utilizzate possiedono proprietà nanotecnologiche capaci di rimuovere naturalmente i principali inquinanti atmosferici. Per una superficie di 4,3×4,3 metri, il murale equivale alla piantumazione di cinque alberi. Pertanto, “Respiro” non solo abbellisce e promuove la consapevolezza ecologica nella comunità milanese, ma partecipa attivamente alla depurazione di una delle zone più affollate d’Italia, dimostrando come arte e sostenibilità possano collaborare in modo produttivo.

L’opera richiama corse e giochi

Le tonalità vivaci dipinte da Gianluca Patti riflettono momenti di svago e divertimento nei parchi, evocando i profumi primaverili e i colori intensi dell’autunno lombardo. Citando Celentano: “Là dove c’era l’erba, ora c’è una città”. Se l’aspirazione è riportare la bellezza di prati e giardini nel capoluogo lombardo, il murale Respiro rappresenta un passo significativo verso un ambiente rinnovato e aria più pulita.

L’opera, donata dallo Studio Bastianelli&Calloni, invita a riflettere sulla condizione dell’arte e spinge a superare i confini fisici del muro. Essa incoraggia a esplorare e a non temere di immaginare un avvenire differente. Dai simbolismi del Muro di Berlino a quello che ‘respira’, il muro assume un ruolo chiave diventando anche una superficie innovativa da esplorare. Gianluca Patti, l’artista, condivide la sua esperienza: “La mia generazione ha vissuto il Muro di Berlino e il suo significato è profondo per noi. Osservando la mia città, piena di murales, mi rendo conto che questi raccontano molte storie di vita collettiva.” È entusiasta di lasciare un segno nella Cittadella degli Archivi, un sito che racchiude la storia di Milano attraverso documenti storici risalenti al XIX secolo. Durante l’inaugurazione, è intervenuta l’Assessora ai Servizi civici, Quartieri e Partecipazione, Gaia Romani, che ha espresso gratitudine per la donazione: “Ringrazio l’artista Gianluca Patti per questo murale, che ha un doppio significato. Da un lato, arricchisce culturalmente il posto, dall’altro dimostra un impegno per la sostenibilità ambientale. È una sinergia significativa tra l’Amministrazione e i cittadini, che riflette l’attenzione della città per la qualità dell’aria e la bellezza degli spazi urbani.” Nel cuore della Cittadella degli Archivi di Milano, un luogo di memoria storica, è stato quindi svelato il murale intitolato “Respiro”, creato da Gianluca Patti.

La necessità di ripensare gli spazi urbani attraverso l’incremento di aree verdi è una questione di lunga data, dibattuta fin dagli anni Venti e ancora attuale. Milano, in particolare, si trova a affrontare sfide significative legate all’inquinamento, ma è anche una città che mostra una crescente sensibilità ai temi ambientali. Risulta quindi fondamentale garantire una disponibilità di spazi verdi accessibili a tutti i cittadini, in linea con altri grandi centri europei e americani.

Così come accadeva in passato, è tempo di rendere le aree urbane più verdi, sostenibili e fruibili. L’artista Gianluca Patti realizza questa visione attraverso il murale “Respiro”, inaugurato nel luogo che ha ispirato la sua creazione, la Cittadella degli Archivi di Milano. La sua opera non solo è in perfetta armonia con il nome scelto, ma rappresenta anche un invito a riflettere sulla nostra responsabilità verso l’ambiente, evidenziando come le scelte, sia personali che professionali, possano favorire un avvenire più eco-friendly.

“Respiro” rappresenta un manifesto e un impegno per un futuro più sostenibile.