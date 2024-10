Arrestato il sospettato per l’omicidio avvenuto a Rozzano

Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato per il delitto di Manuel Mastrapasqua, avvenuto a Rozzano. Questo giovane, di nazionalità italiana e residente nella stessa città, è stato bloccato dopo un interrogatorio condotto dal pubblico ministero di Milano. Gli inquirenti sospettano che il giovane sia l’autore dell’omicidio della vittima, di 31 anni, avvenuto nella notte dell’11 ottobre. Si ipotizza che la causa dell’assalto fosse un tentativo di furto, in quanto il ragazzo avrebbe aggredito Mastrapasqua con l’intenzione di sottrargli un paio di cuffie dal valore relativamente basso. Le indagini, condotte dai carabinieri del Comando Provinciale di Milano, hanno permesso di raccogliere elementi di prova significativi, tra cui filmati delle telecamere di sorveglianza. Queste immagini sono risultate decisive per l’identificazione del sospetto. Recentemente, grazie alla collaborazione tra la Squadra Mobile di Milano e la Questura di Alessandria, le forze dell’ordine sono state in grado di rintracciare il giovane alla stazione ferroviaria di Alessandria. Durante le ricerche, sono state rinvenute le cuffie di Manuel, gettate in un contenitore nei pressi dell’abitazione del ragazzo arrestato. Attualmente, le autorità continuano a indagare per cercare di rinvenire l’arma utilizzata nel crimine.