Arrestato il ‘passeur’ che portava in Italia due madri accompagnate dai loro bambini

Un cittadino pakistano di 40 anni è stato fermato mentre trasportava illegalmente due madri con i loro bambini piccoli, di nazionalità turca, oltre il confine tra Italia e Svizzera. L’arresto è avvenuto a Guanzate (Como) grazie alle operazioni delle forze dell’ordine locali nell’ambito dell’iniziativa ‘Ultimo miglio’, frutto della collaborazione tra le polizie locali inserite nel progetto regionale ‘Parco delle Groane e Parco Pineta’, sostenuto dall’assessorato alla Sicurezza della Regione Lombardia.

Durante il percorso con il pakistano, regolarmente presente in Italia, gli agenti lo hanno individuato a bordo di un veicolo a noleggio con targa francese nelle vicinanze di una zona boscosa. Attraverso indagini condotte dalla polizia locale assieme alla questura di Como, il quarantenne, sospettato di far parte di un’organizzazione internazionale dedicata al traffico di migranti, è stato arrestato con l’accusa di “trasporto illegale di stranieri” e successivamente portato nel carcere di Como. Inoltre, è stato segnalato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Le due donne e i loro bambini, di 4 e 5 anni, sono state trasferite in un centro di accoglienza e hanno avviato la richiesta di asilo politico.

Il protocollo ‘Parco delle Groane e Parco Pineta’ implica la partecipazione delle polizie locali di 30 comuni delle province di Milano, Monza e Brianza, Como e Varese, e prevede il monitoraggio delle aree circostanti i boschi dei parchi da parte di pattuglie composte da agenti di diversi comandi locali.