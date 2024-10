Anziana di Milano scampata a tentativo di frode: polizia arresta giovane truffatore e recupera i beni rubati

Un recente tentativo di frode ha visto coinvolta un’anziana a Milano, dove la polizia è riuscita ad intervenire in tempo per evitare il raggiro. Un ragazzo, spacciandosi per un ufficiale della legge, ha informato la donna che suo figlio era stato arrestato a causa di un incidente stradale e che erano necessari circa 5mila euro per la sua liberazione.

Giovane arrestato con gioielli e contanti

Sabato pomeriggio, durante un’operazione di routine, gli agenti si sono accorti di un giovane che, alla loro presenza, ha cercato di allontanarsi. Sospettosi, hanno deciso di verificarne l’identità, trovandolo in possesso di una scatola contenente gioielli, soldi e carte di credito. Analizzando la documentazione, i poliziotti sono riusciti a rintracciare la vittima, una donna di 87 anni.

Inganno e restituzione degli oggetti rubati

Dopo aver contattato l’anziana e chiarito la situazione, è emerso che il giovane era riuscito a ingannarla facendole credere nella sua falsa identità. Convinta, le aveva consegnato tutto ciò che aveva: gioielli, carte e contanti. Il ragazzo, di 18 anni e con alcuni precedenti penali, è stato arrestato per frode aggravata e gli oggetti rubati sono stati restituiti alla legittima proprietaria.