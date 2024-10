Tragedia a Cinisello Balsamo: uomo perde la vita in incidente durante riparazione perdita d'acqua. Soccorso complesso e tempestivo

Un tragico evento si è verificato a Cinisello Balsamo, domenica pomeriggio 13 ottobre. Un uomo di 61 anni ha perso la vita mentre cercava di riparare una perdita d’acqua nel garage della sua abitazione, situata in via Volta, al numero 66, non lontano dal confine con Cusano Milanino. Durante il lavoro di scavo per fermare l’infiltrazione, il terreno ha ceduto, facendolo cadere a una profondità di circa due metri e mezzo.

I soccorsi sono stati tempestivi, con le squadre dei vigili del fuoco intervenuti prontamente, tra cui membri del nucleo Saf (Search and Rescue). Le operazioni di recupero sono durate quasi due ore, complicate dall’instabilità del terreno. Sul luogo erano presenti anche i sanitari del 118 e i carabinieri di Cinisello Balsamo.