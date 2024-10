Uomo intrappolato dopo franamento: Ricerche in corso a Cinisello Balsamo per il salvataggio

Un uomo è stato trovato intrappolato dopo un franamento in un’area di scavo: continuano le ricerche.

Episodio a Cinisello Balsamo

Questo episodio si è verificato a Cinisello Balsamo, in un quartiere residenziale nel pomeriggio di domenica 13 ottobre. La vittima è stata colpita da una frana avvenuta in via Volta, al numero 66, situata ai confini con Cusano Milanino, come riportato dai vigili del fuoco, che sono giunti prontamente sul luogo con diverse squadre.

Operazioni di recupero

Presenti sul posto ci sono anche esperti cinofili e membri del team Urban Search and Rescue, attivamente impegnati nelle operazioni di recupero. La precarietà della zona rende le manovre di salvataggio ancora più difficili e pericolose per i soccorritori. “Stiamo attuando misure per mettere in sicurezza l’area e consentire il recupero dell’individuo senza ulteriori rischi”, ha dichiarato il personale dei vigili del fuoco. È ancora da determinare come sia potuta avvenire questa situazione.