Ciclista salva uomo caduto in incidente stradale notturno: condizioni critiche e indagini in corso

Un ciclista ha scoperto un uomo a terra cinque minuti prima delle due di sabato mattina, in via Benozzo Gozzoli, all’estrema periferia ovest di Milano, vicino al confine con Cesano Boscone. Accanto a lui si trovava un monopattino ribaltato. La persona coinvolta nell’incidente è Nathan F., un 43enne proveniente dal Salvador. Grazie all’intervento del ciclista, che ha allertato i soccorsi, Nathan è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda, dove le sue condizioni sono critiche e i medici non si sbilanciano sulla prognosi.

Analisi dell’incidente

Nel frattempo, gli agenti del Radiomobile della Polizia locale sono giunti sul posto per analizzare la situazione e ricostruire quanto accaduto. Dai primi rilievi, sembra che non ci siano stati altri veicoli o persone implicate nell’incidente. È probabile che il monopattinista abbia perso il controllo del suo mezzo, sia per errore personale sia a causa di un manto stradale irregolare, cadendo poi sull’asfalto, dove fortunatamente è stato notato dal ciclista.