Un uomo ha cercato di rubare delle bottiglie di olio in un supermercato milanese, ma il suo piano è fallito. L’episodio si è verificato sabato intorno alle dodici e trenta presso il Pam di viale Tibaldi, nella zona sud della città. Il ladro, con l’intento di appropriarsi delle bottiglie di olio, ha minacciato un addetto del negozio per cercare di farsi strada. Tuttavia, l’azione del dipendente ha bloccato il suo tentativo, costringendolo a lasciare indietro il suo obiettivo e a scappare senza portare via nulla. La polizia è giunta sul luogo per avviare le indagini del caso.

Intervento della polizia

La polizia è intervenuta sul luogo dell’incidente per avviare le indagini del caso. Sono in corso le ricerche per identificare il ladro e prendere le opportune misure di sicurezza.