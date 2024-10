Lavori di riqualificazione stradale in corso: cantieri attivi a Brusuglio e Cormano Centro. Nuova pavimentazione in Pietre d'Oriente e posa di cubetti di porfido. Fine lavori prevista entro novembre

I lavori per la riqualificazione delle strade continuano con grande impegno. Attualmente, sono attivi due cantieri: il primo è situato in via Alessandro Manzoni, accanto alla storica Villa Manzoni, nel cuore di Brusuglio. Il secondo cantiere si trova in via Caduti della Libertà, all’incrocio con via Papa Giovanni XXIII, in Cormano Centro, difronte al municipio.

Mentre le opere nelle vie Grandi, Roma e Dall’Occo si sono concluse a fine luglio, ora l’attenzione si concentra sulle due strade citate. In via Manzoni, le reti di protezione sono state sistemate tra fine settembre e inizio ottobre, limitando l’accesso ai veicoli da piazza Giussani; la nuova pavimentazione sarà realizzata in Pietre d’Oriente.

Recentemente è iniziata la rimozione delle mattonelle all’incrocio tra via Caduti della Libertà e via Papa Giovanni XXIII. I lavori sono progettati in modo da occupare una sola corsia per volta su entrambe le strade, consentendo un transito a senso unico alternato, con l’installazione di semafori temporanei nelle aree interessate. Qui verranno posati cubetti di porfido, quelli già applicati a settembre nel tratto di via Caduti della Libertà, di fronte a piazza Scurati e alla rotonda che collega via Roma, Battisti, Colombo e Negri. Le operazioni dovrebbero terminare entro novembre.