Sostenibilità e fashion. Incontro di Pistoletto presso il Museo del Tessile

L’amministrazione comunale insieme all’assessorato alla Cultura continua a promuovere il progetto “Ottobre del tessile” in occasione del 27° anniversario del Museo del Tessile, che è stato inaugurato il 26 ottobre 1997. L’iniziativa si propone di mettere in luce la storia e la cultura tessile della nostra area. È stata presentata la seconda fase della programmazione, con l’annuncio dell’arrivo a Busto di Michelangelo Pistoletto da parte dell’assessore Manuela Maffioli. “Siamo lieti di dare il benvenuto al rinomato artista Michelangelo Pistoletto, il quale ha esposto in primavera due delle sue opere, ‘Venere degli stracci’ e ‘Terzo Paradiso’. Pistoletto sarà qui per tenere una conferenza sulla sostenibilità ambientale attraverso l’arte, accompagnata da una mostra sulla moda sostenibile presso Palazzo Cicogna – ha dichiarato Maffioli –. L’artista di Biella giungerà a Busto nell’ambito di un progetto avviato a maggio, un mese dedicato alla promozione del tessile attraverso le mostre di fiber art, e continueremo nei mesi futuri con incontri di lavoro con aziende e associazioni sui temi della sostenibilità”. L’assessore ha aggiunto che la programmazione offre un ampio calendario di eventi: “Ci sono vari linguaggi che si intrecciano, dall’economia all’arte, dalla memoria alla cultura, per dialogare attorno al tema del tessile. Intendiamo coinvolgere anche i più giovani, per far loro conoscere l’identità della città dove stanno crescendo. Busto comunica attraverso il tessile, che rappresenta la nostra città in tutto il mondo”. Fino a giovedì è possibile visitare al Museo del Tessile l’esposizione “Fabbriche e memoria. Dall’Olona all’Adda”.

Busto Arsizio, conosciuta come “la città delle cento ciminiere”, offre un’opportunità unica per esplorare la sua storia attraverso l’architettura industriale e il cambiamento del paesaggio nel corso del tempo. Venerdì, alle 13:30, prenderà il via la seconda fase del progetto “Ottobre del tessile” presso Malpensafiere – SustainHUBility. Il convegno, intitolato “Certificazioni e soluzioni digitali per la GreenTransition”, affronterà questioni attuali legate alla sostenibilità nella produzione e alle certificazioni nel settore tessile. Questo evento è organizzato da Centrocot in collaborazione con il Comune di Busto Arsizio, la Camera di Commercio di Varese, lo Studio Legale Albè e Associati, la Fondazione Pistoletto Cittadellarte onlus, Sistema Moda Italia e Confindustria Varese. Successivamente, un mese ricco di eventi sarà dedicato a rievocare le gesta dei pionieri del passato e a prepararci per le sfide future in un’ottica di sostenibilità.